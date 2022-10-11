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دوري أبطال أوروبا.. برنامج الثلاثاء من منافسات الجولة الرابعة

الرياضة

دوري أبطال أوروبا.. برنامج الثلاثاء من منافسات الجولة الرابعة
Legion-Media
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تقام اليوم الثلاثاء ثماني مباريات لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفي ما يأتي برنامج المباريات وموعدها حسب توقيت غرينيتش:

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المجموعة السابعة

كوبنهاغن # مانشستر سيتي - الساعة 16:45

بوروسيا دورتموند # إشبيلية - الساعة 19:00

المجموعة الثامنة

ماكابي حيفا # يوفنتوس - الساعة 16:45

باريس سان جيرمان # بنفيكا - الساعة 19:00

المجموعة الخامسة

دينامو زغرب # ريد بول سالزبورغ - الساعة 19:00 

ميلان # تشيلسي - الساعة 19:00 

المجموعة السادسة

شاختيور دونيتسك # ريال مدريد - الساعة 19:00 

سيلتك # لايبزيغ - الساعة 19:00.

المصدر: RT

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