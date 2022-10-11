دوري أبطال أوروبا.. برنامج الثلاثاء من منافسات الجولة الرابعة
Legion-Media
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تقام اليوم الثلاثاء ثماني مباريات لحساب الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفي ما يأتي برنامج المباريات وموعدها حسب توقيت غرينيتش:
المجموعة السابعة
كوبنهاغن # مانشستر سيتي - الساعة 16:45
بوروسيا دورتموند # إشبيلية - الساعة 19:00
المجموعة الثامنة
ماكابي حيفا # يوفنتوس - الساعة 16:45
باريس سان جيرمان # بنفيكا - الساعة 19:00
المجموعة الخامسة
دينامو زغرب # ريد بول سالزبورغ - الساعة 19:00
ميلان # تشيلسي - الساعة 19:00
المجموعة السادسة
شاختيور دونيتسك # ريال مدريد - الساعة 19:00
سيلتك # لايبزيغ - الساعة 19:00.
المصدر: RT