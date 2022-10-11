فحص إضافي سيحدد مدى إصابة ديبالا المهدد بالغياب عن مونديال قطر

سيخضع المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا لفحص لتحديد خطورة إصابة تعرض لها في مباراة فريقه روما ضد ليتشي الأحد الماضي ضمن الدوري الإيطالي، وذلك قبل شهر ونصف من انطلاق مونديال قطر.

وقال متحدث باسم نادي روما: "سيخضع ديبالا لتصوير بالرنين المغناطيسي" لتحديد مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها في فخذه، دون تأكيد غيابه على الأقل لمدة شهر، بحسب ما أعلنت الصحف الإيطالية عقب الفحوص الأولية التي خضع لها اللاعب.

وأصيب ديبالا (28 عاما) على مستوى العضلة رباعية الرؤوس لفخذه الأيسر، عندما كان يسجل ركلة جزاء لسادس ترتيب الدوري ضد ليتشي (2-1) في "سيري أ".

وخرج صاحب 43 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين بعد الهدف وآثار الألم بادية على وجهه.

وبعد المباراة، قال مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو "أشعر بأنه موجوع، كي لا أقول موجوع كثيرا".

وتابع "لست طبيبا، لكن بحسب خبرتي وبعد التحدث مع باولو، ستكون الأمور صعبة" أن يعود قبل توقف الدوري الإيطالي منتصف الشهر المقبل، لإفساح المجال للمنتخبات بالمشاركة في كأس العالم.

وتخوض الأرجنتين، بطلة العالم 1978 و1986، مباراتها الأولى في مونديال قطر ضد السعودية في 22 نوفمبر، ثم تلتقي المكسيك وبولندا في دور المجموعات.

المصدر: أ ف ب