رسميا.. مرتضى منصور يعلن تعاقد الزمالك مع عمرو السيسي

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم، مرتضى منصور، تعاقد فريقه بشكل رسمي مع عمرو السيسي قادما من طلائع الجيش.

وقال مرتضى منصور عبر مقطع فيديو بثه على قناته الرسمية في موقع "يوتيوب": "عمرو السيسي لاعب كبير، وهو آخر الصفقات" للزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

في اللحظات الأخيرة عمرو السيسي في الزمالكhttps://t.co/RBaadTuvaa — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) October 10, 2022

وتابع "عمرو السيسي لاعب ممتاز، وحارب من أجل الانضمام إلى القلعة البيضاء".

وأضاف "عمرو السيسي بعث لي رسالة بأنه مستعد للتنازل عن أي مقابل مادي، نظير الانضمام إلى الزمالك".

ونوه "تعاقد الزمالك مع عمرو السيسي لمدة 4 سنوات، الزمالك كان يمتلك أضعف خط وسط، وحاليا يمتلك أقوى خط وسط ولاعبين على أعلى مستوى".

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقررة الجمعة المقبل.

وكان الزمالك تغلب على فريق فلامبو بهدف دون رد في مباراة الذهاب الأحد الماضي.

المصدر: وكالات