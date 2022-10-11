قبيل لقاء بنفيكا.. مدرب سان جيرمان يرد على تذمر مبابي من مركزه الجديد

كشف مدرب باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، أنه تحدث مع نجم فريقه كيليان مبابي بشأن تمركزه في الملعب، وذلك عشية مواجهة بنفيكا المقررة اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وبدا مبابي مرات عدة متذمرا من الدور الذي يوكله به غالتييه في أرضية الملعب، آخرها السبت الماضي في التعادل السلبي مع ريمس في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي حين كتب لاعب موناكو السابق على "إنستغرام": "مباراة سلبية. نراكم الثلاثاء".

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وحاول غالتييه التخفيف من وطأة هذا الأمر قبيل مواجهة فريقه الهامة ضد بنفيكا، بقوله: "لقد تحدثت معه (الأحد الماضي) في نهاية الصباح لفترة طويلة، لمناقشة ومعرفة توقعاته.. غالبا ما نجري مناقشات وأحاول طمأنته".

وأقر غالتييه "صحيح أنه في بعض الأحيان يجد نفسه في المحور مع الشعور بأنه رأس الحربة، لكن مبابي لاعب ذكي جدا، قادر على تحليل تموضعه وتكييف تحركاته وفق الديناميكية".

وتابع "نحن نتبادل الحديث كثيرا، وأنا أتفهم ملاحظاته وآراءه، إنه لاعب مهم للغاية في الفريق".

وعلق غالتييه على ما نشره مبابي على "إنستغرام" بعد التعادل مع ريمس من انتقاد مبطن للمدرب على منحه دور رأس الحربة، قائلا إن ما قام به لاعبه كان "رد فعل في خضم اللحظة، في لحظة إحباط. شعرنا بخيبة أمل بسبب مباراتنا والنتيجة التي حققناها".

وتابع "استمعت إلى تصريحه بشأن شعوره براحة أكبر في تحركاته مع المنتخب الفرنسي"، مذكرا أن سان جيرمان لم ينجح في التعاقد مع "مهاجم رابع"، ما كان سيؤمن "مهاجِمَيّن في خطة 2-4-4 أو 2-3-5 والسماح لكيليان باللعب أكثر في منطقته المفضلة" أي على الجناح.

وكان مبابي صرح بعد مباراة فرنسا والنمسا (2-0) في دوري الأمم الأوروبية، أنه يفضل الحرية التي يتمتع بها في المنتخب الوطني، حيث يلعب خلف وحول قلب الهجوم أوليفييه جيرو، بينما يلعب رأس حربة في باريس سان جرمان على حد قوله.

المصدر: أ ف ب