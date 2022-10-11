رسميا.. ميسي خارج قائمة سان جيرمان لمواجهة بنفيكا في دوري الأبطال

لم يتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، ضمن قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بنفيكا مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني ميسي من إصابة في الساق وغاب عن المباراة الأخيرة لفريقه ضد ريمس في الدوري المحلي.

وكان النجم الأرجنتيني تعرض لإصابة خفيفة خلال مباراة الذهاب ضد بنفيكا (1-1) الأسبوع الماضي وطالب على إثرها باستبداله قبل نهاية المباراة بعشر دقائق.

وضمت قائمة سان جيرمان لمواجهة بنفيكا 20 لاعبا وهم كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس، سيرجيو ريكو، جيانلويجي دوناروما.

في الدفاع: سيرجيو راموس، أشرف حكيمي، ماركينيوس، خوان بيرنات، نوردي موكيلي، الشدالي بيتشيابو.

في الوسط: ماركو فيراتي، فابيان رويز، دانيلو، فيتينيا، كارلوس سولير، وارن زائير إيمري، إسماعيل غربي.

في الهجوم: كيليان مبابي، نيمار دا سيلفا، بابلو سارابيا، هوجو إيكيتيكي.

ويتقاسم باريس سان جيرمان مع بنفيكا صدارة المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا برصيد سبع نقاط لكل منهما، ويحتل يوفنتوس المركز الثالث مع ثلاث نقاط، فيما يتذيل نادي ماكابي حيفا بدون رصيد من النقاط.

المصدر: psg.fr