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ألمانيا.. شتوتغارت يقيل مدربه بعد بداية كارثية للموسم

الرياضة

ألمانيا.. شتوتغارت يقيل مدربه بعد بداية كارثية للموسم
Gettyimages.ru
المدير الفني السابق لنادي شتوتغارت الألماني بيليغرينو ماتارازو
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أعلن نادي شتوتغارت الألماني عن إقالة مديره الفني بيليغرينو ماتارازو، من تدريب الفريق.

ووجه شتوتغارت الشكر لماتاراتزو في بيان رسمي، دون أن يعلن عن بديله في قيادة الفريق.

وصرح ماتاراتزو بعد إقالته: "رحلتنا انتهت في شتوتغارت، كانت سنوات قوية وجميلة وحملت العديد من اللحظات الرائعة التي ستظل خالدة".

وأضاف: "سأظل ممتنا للأبد للفرصة التي حصلت عليها للتقدم في عالم التدريب.. لطالما استمتعت بالقدوم للعمل مع أشخاص رائعين".

وأردف: "شتوتغارت مكان مميز، شيء لن تفهمه حتى تشكّل جزءا من النادي.. أتمنى الأفضل للفريق والنادي والجماهير".

وماتاراتزو (44 عاما) مدير فني أمريكي من أصل إيطالي، قاد شتوتغارت في 100 مباراة منذ توليه المهمة بشهر ديسمبر 2019.

ونجح ماتاراتزو في إعادة شتوتغارت للدوري الألماني الممتاز، قبل أن ينجح في إبقائه بالدرجة الممتازة الموسم الماضي في سيناريو مثير.

وسبق لماتاراتزو العمل كمساعد لألفريد شرويدر ويوليان ناغليسمان، قبل أن تراهن عليه إدارة شتوتغارت.

ويحتل شتوتغارت المركز 17 قبل الأخير، في الدوري الألماني برصيد 5 نقاط من 9 جولات.

المصدر: "FilGoal" + "تويتر"

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