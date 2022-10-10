صدمة لنادي ليفربول.. لويس دياز سيغيب إلى ما بعد كأس العالم (فيديو)

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية يوم الاثنين عن مدة غياب لاعب نادي ليفربول، الكولمبي لويس دياز.

ووفقا لـ"سكاي سبورتس" فإن دياز مصاب في الركبة وسيغيب عن الملاعب إلى ما بعد نهاية كأس العالم 2022 الذي سيقام خلال شهر نوفمبر المقبل في قطر.

وتعرض لويس دياز للإصابة خلال مواجهة ليفربول وأرسنال والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأجبر دياز على الخروج من المباراة بعد 42 دقيقة من اللعب، ولن يحتاج مهاجم كولومبيا البالغ من العمر 25 عاما إلى جراحة، لكن من المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كأس العالم في قطر.

Luis Diaz underwent a scan today and is expected to be sidelined for around six to eight weeks. The Colombian won’t play again for Liverpool until after the World Cup.



Massive blow considering his form this season. #LFCpic.twitter.com/wTUn3ehaat — Louis Bond (@LouisBond03) October 10, 2022

❌ La noticia que nadie quería escuchar: Luis Díaz estará fuera de las canchas hasta 2023 😪



El delantero colombiano sufrió una distensión en el ligamento de su rodilla, que lo dejará sin jugar por aproximadamente 10 partidos 🤕



¡Vamos, Lucho! 💪 pic.twitter.com/WXNqkDK6P8 — Bolavip Colombia (@BolavipCo) October 10, 2022

وشارك دياز مع ليفربول منذ بداية الموسم في 12 مباراة وسجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

والإصابة هي الثانية في صفوف ليفربول خلال مباراة أرسنال، ووفقا لبعض التقارير الرياضية فإن ترينت أليكساندر أرنولد سيغيب أيضا عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ويحتل ليفربول حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط.

ويستعد الفريق لمواجهة رينجرز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه مانشستر سيتي في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

المصدر: شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية