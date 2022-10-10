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صدمة لنادي ليفربول.. لويس دياز سيغيب إلى ما بعد كأس العالم (فيديو)

الرياضة

صدمة لنادي ليفربول.. لويس دياز سيغيب إلى ما بعد كأس العالم (فيديو)
Gettyimages.ru
لاعب نادي ليفربول لويس دياز
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كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية يوم الاثنين عن مدة غياب لاعب نادي ليفربول، الكولمبي لويس دياز.

ووفقا لـ"سكاي سبورتس" فإن دياز مصاب في الركبة وسيغيب عن الملاعب إلى ما بعد نهاية كأس العالم 2022 الذي سيقام خلال شهر نوفمبر المقبل في قطر.

وتعرض لويس دياز للإصابة خلال مواجهة ليفربول وأرسنال والتي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأجبر دياز على الخروج من المباراة بعد 42 دقيقة من اللعب، ولن يحتاج مهاجم كولومبيا البالغ من العمر 25 عاما إلى جراحة، لكن من المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى عودة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد كأس العالم في قطر.

وشارك دياز مع ليفربول منذ بداية الموسم في 12 مباراة وسجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ثلاثة.

والإصابة هي الثانية في صفوف ليفربول خلال مباراة أرسنال، ووفقا لبعض التقارير الرياضية فإن ترينت أليكساندر أرنولد سيغيب أيضا عن الملاعب لمدة 3 أسابيع.

ويحتل ليفربول حاليا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط.

ويستعد الفريق لمواجهة رينجرز في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل أن يواجه مانشستر سيتي في الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

المصدر: شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية

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