غوارديولا: الأرقام تتحدث عن هالاند

تحدث مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، عن تألق مهاجمه إيرلينغ هالاند، والتحديات التي تواجه الفريق بالجدولة المزدحمة بالمباريات.

واستهل غوارديولا المؤتمر بالحديث عن خططه لإراحة إيرلينغ هالاند قائلا: "لا أفكر في هذا الأمر، علينا التحدث مع اللاعبين، بالطبع هناك خطورة التعرض للإجهاد، ولكن هذا يشمل جميع اللاعبين".

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وأضاف "صفقة هالاند تعمل بصورة جيدة حتى الآن، هو يفهم بسرعة وشخص لطيف، نريد أن نعمل سويا من أجل الفريق، وهذا تحقق بالفعل، هو من بين الأفضل، أشرفت على العديد من المهاجمين الرائعين، وإيرلينغ واحد منهم، أنا أتحدث كثيرا عنه، ولكن في بعض الأحيان لا أحتاج لذلك، فالأرقام تتحدث".

وتطرق إلى مواجهة كوبنهاغن حيث قال: "أعتقد أن اللاعبين يعرفون المواجهة، ربما إذا أتت بعد شهرين لكان الوضع مختلفا، ولكن بعد أسبوع من مواجهتهم لدينا فرصة للاقتراب من التأهل، لعبنا بصورة جيدة في المباريات الأخيرة، وأنا راض للغاية بما قدمناه حتى الآن".

وصرح غوارديولا: "لا نقلل من قدرة كوبنهاغن بالنظر إلى طبيعة اللاعبين المتواجدين لديهم، وإذا لم تسر الأمور بصورة جيدة فلن يكون ذلك بسبب أننا لم نبل البلاء الحسن"، مردفا بالقول "نريد أن نتأهل لدور الـ16، هذا ما سنحاول القيام به".

وعلق على قوة الفريق دفاعيا قائلا: "قدمنا مستوى دفاعيا جيدا في المباراة الأخيرة، بشكل عام الوضع جيد، يمكننا تقديم ما هو أفضل ولكن أنا راض بما نقدمه، خضنا 3 مباريات في عدد قليل من الأيام، بعد مواجهة ليفربول سيكون أمامنا أسبوع، لم يكن لدينا الكثير من الوقت للنظر إلى ما قدمناه هجوميا أو دفاعيا، لم يكن هناك وقت للتفكير في أوضاع محددة".

المصدر: موقع "كوورة"