أليغري يكشف عن قائمة يوفنتوس التي سيواجه بها مكابي حيفا في دوري الأبطال

أعلن ماسيميليانو أليغري المدير الفني لفريق يوفنتوس، عن القائمة التي سيواجه بها مكابي حيفا يوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع يوفنتوس لتحقيق فوزه الثاني في المسابقة القارية، بعد خسارة أول مباراتين أمام باريس سان جيرمان وبنفيكا، ثم الانتصار في الجولة الماضية على مكابي.

وجاءت قائمة يوفنتوس لمباراة الغد، كالآتي حراسة المرمى: تشيزني، بنسيولو، بيرين.

أما في الدفاع فنجد بريمير، دانيلو، أليكس ساندرو، جاتي، بونوتشي، روجاني.



وفي الوسط لوكاتيلي، ماكيني، كوادرادو، كوستيش، ميريتي، رابيو، باريديس، فاجيولي.

وفي الهجوم ركز المدير الفني للفريق كلا من فلاهوفيتش، ميليك، كين، دي ماريا، سولي.

المصدر: مواقع رياضية