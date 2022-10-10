المدير الفني ليوفنتوس: نرتكب أخطاء لا يفعلها فريق يسعى للفوز

قال الإيطالي ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس، إن فريقه يعي أهمية مواجهة مكابي حيفا في دوري الأبطال، وضرورة الفوز بها للحفاظ على فرص الفريق في التأهل إلى ثمن نهائي البطولة.

وقال أليغري: "لدينا فرصة لنتعافى.. نعي أهمية هذه المباراة.. ستكون معقدة بسبب ما ينتظرنا.. علينا أن نلعب بتكاتف، فهذا أسهل وأربح الأمور في هذه اللحظات"، حسبما نقله موقع "كووورة".

وأضاف المدرب: "لا يجب أن نستمر في ارتكاب الأخطاء التي لا يجب أن يرتكبها فريق يسعى للفوز.. نحن في حاجة إلى اللعب بتركيز وشجاعة وشغف".

وفاز يوفنتوس في مباراته السابقة على المنافس ذاته بثلاثة أهداف لواحد، وأنقذته العارضة من ثلاثة أهداف محققة كانت لتغير النتيجة.

وصرح أليغري بأن مباراة الثلاثاء ستكون معقدة، مشيرا إلى أن فريق مكابي حيفا أظهر خصائص جيدة على الملعب وتسديدات لاعبيه جيدة.

وأضاف المدرب: "أهم شيء هو توخي الحذر الشديد دفاعيا وأيضا الاعتناء بكل الأمور السيئة التي فعلناها حتى الآن.. ستصنع التفاصيل الفارق الآن".

ويحتل يوفنتوس حاليا المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط بفارق أربع نقاط عن بنفيكا وباريس سان جيرمان حيث سيتواجهان أيضا في الجولة نفسها.

المصدر: مواقع رياضية