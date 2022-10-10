صاحب الفضل في الفوز.. أوباميانغ الغائب الحاضر في الكلاسيكو الإسباني بعد رباعية الموسم الماضي

يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة الأحد المقبل، على ملعب سانتياغو برنابيو في إطار الجولة التاسعة من عمر الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الليغا برصيد 22 نقطة، بفارق الأهداف عن ريال مدريد صاحب الوصافة، بعد 7 انتصارات وتعادل وحيد لكل منهما.

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وانتهى الكلاسيكو الأخير بين الفريقين في الليغا بالجولة التاسعة والعشرين، برباعية دون رد لصالح الفريق الكتالوني على أرض ملعب سانتياغو برنابيو.

وحملت رباعية البلوغرانا وقتها، توقيع الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (2 أهداف)، ورونالد أراوخو وفيران توريس.

وكان أوباميانغ صاحب الفضل الأكبر في رباعية البارسا، بعدما سجل هدفين وصنع آخر، ليقود فريقه الكتالوني إلى الإطاحة بريال مدريد في عقر داره ووسط جماهيره، لكن المهاجم الغابوني لم يعد متواجدا داخل جدران البارسا هذا الموسم، بعد رحيله إلى صفوف تشيلسي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وتمسك أوباميانغ بالبقاء في قلعة الكامب نو رغم قدوم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن تزايد الضغط على المهاجم الغابوني عجل برحليه عن صفوف البارسا والعودة مجددا إلى الدوري الإنجليزي لتعويض رحيل روميلو لوكاكو.

المصدر: موقع "Koora"