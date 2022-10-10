المدير الفني لمانشستر يونايتد: أنا سعيد حقا من أجل رونالدو

قال إيريك تين هاغ، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه يتوقع الكثير من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد أن سجل الهدف رقم 700 في مسيرته على مستوى الأندية.

وقاد رونالدو الفريق للفوز على إيفرتون 2 - 1 مساء الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي، مسجلا الهدف رقم 700 في مسيرته الكروية مع الأندية التي لعب معها.

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وشارك رونالدو من مقعد البدلاء ليحل مكان أنتوني مارسيال المصاب في الدقيقة 29 من مباراة أمس على ملعب "غوديسون بارك".

وبعد 15 دقيقة من مشاركته، سجل رونالدو هدف الفوز 2 - 1 لمانشستر يونايتد.

وبعد تسجيل رونالدو الهدف رقم 700 في تاريخ مشاركاته مع الأندية، تحدث تين هاغ عن أهمية النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما.

وقال في تصريحات نشرها موقع "اندبندنت" الإيرلندي: "هو أمر مثير للإعجاب حقا.. عندما تسجل 700 هدف، فهذا يدل على أنك تقدم أداء هائلا.. أنا سعيد حقا من أجله وأقدم له التهنئة على هذا الأداء وسعيد أيضا بأنه أول هدف له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، لقد انتظر هذا، وأثق في أنه سيسجل المزيد من الأهداف".

وأضاف :"أعتقد أن أي لاعب يحتاج هذا، حتى لو كنت الأفضل في العالم، تكون بحاجة إلى ذلك، تحتاج إلى تسجيل الأهداف.. لقد عملت مع العديد من الهدافين، هم يحتاجون إلى تسجيل الأهداف في كل موسم".

وتابع "بمجرد أن يسجلوا بعض الأهداف، يواصلون ذلك وتبدو المباريات أكثر سهولة بالنسبة لهم، وهذا سيحدث بالنسبة لرونالدو أيضا".

وأثيرت التكهنات في الصيف بشكل كبير حول مستقبل رونالدو واستمرت لتشير إلى إمكانية رحيله عن مانشستر يونايتد في يناير المقبل في ظل حالة من الإحباط لدى اللاعب بسبب تراجع دوره بالفريق وكذلك عدم مشاركة الشياطين الحمر في دوري أبطال أوروبا.

وقبل مباراة الأحد، شارك رونالدو في إجمالي 207 دقائق فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وقد غاب مجددا عن التشكيل الأساسي في مباراة ناديه أمام إيفرتون .

المصدر: موقع "اندبندنت" الإيرلندي