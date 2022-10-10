مالك سان جيرمان يستثمر في ناد برتغالي

أعلنت شركة قطر للاستثمارات الرياضية، المالكة لباريس سان جيرمان، شراء أسهم في ناد برتغالي شهير.

وقالت قطر للاستثمارات، في بيان صحفي، إنها استحوذت على 21.67% من أسهم نادي براجا، والذي يحتل المركز الثالث في الدوري البرتغالي.

وأضافت أنه سيتم إغلاق عملية انتقال الأسهم خلال الأشهر المقبلة وفق شروط محددة.

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وتابع البيان: "تفخر شركة قطر بالاستثمار في الشركات والعلامات التجارية الرياضية الرائدة في جميع أنحاء العالم، كما أن البرتغال بلد يبنى على كرة القدم، والمشجعون هناك من بين الأشخاص الأكثر شغفا، بالإضافة إلى امتلاكهم أفضل شبكات المواهب في العالم".

وقال ناصر الخليفي، رئيس شركة قطر: "إن براجا مؤسسة برتغالية نموذجية ولها تاريخ مرموق وطموح كبير وسمعة للتميز داخل وخارج الملعب. وبصفتنا مستثمرا وشريكا، نتطلع إلى رؤية النادي يبتكر وينمو ويتطور بشكل أكبر".

المصدر: "وكالات"