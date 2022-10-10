ناد إنجليزي يعلن اعتزال لاعبه بسبب مشاكل في القلب

أعلن نادي برايتون الإنجليزي اعتزال نجمه الزامبي إينوك مويبو كرة القدم في سن مبكر، بعد اكتشاف إصابته بمشكلة وراثية في القلب.

وذكر النادي الإنجليزي في البيان الرسمي الذي أصدره عبر موقعه الإلكتروني أن الحالة الصحية التي يعاني منها اللاعب، يمكن أن تتفاقم بمرور الوقت، والتي من شأنها أن تعرض اللاعب لخطر كبير، في حال استمراره في ممارسة لعب كرة القدم.

Enock Mwepu has been forced to end his playing career following the diagnosis of a hereditary heart condition. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) October 10, 2022

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وقال رئيس النادي توني بلوم في تصريحات رسمية: "نحن جميعا مصدمون من أجل إينوك، لقد مر هو وعائلته بأسابيع قليلة صعبة، وبينما نشعر بالامتنان لأنه مر بهذه الفترة، إلا أننا الآن نشهد اعتزاله في مثل هذا السن المبكر".

وتابع: "النادي، سيمنحه كل الحب والمساعدة والدعم الذي نستطيع تقديمه من أجل مساعدته في الشفاء الكامل، وبعد ذلك عندما يقرر الخطوات التالية في حياته".

وأصيب إينوك بالمرض أثناء سفره للانضمام إلى منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي وبقي فترة في المستشفى في مالي قبل أن يعود إلى برايتون للخضوع لمزيد من اختبارات القلب والرعاية المستمرة.

المصدر: "وكالات"