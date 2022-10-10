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بعد كسر الحظر أمام الملاكمين الروس.. الاتحاد الدولي للملاكمة يتهم وزيرا بولنديا بالعنصرية

الرياضة

بعد كسر الحظر أمام الملاكمين الروس.. الاتحاد الدولي للملاكمة يتهم وزيرا بولنديا بالعنصرية
Legion-Media
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اتهم الاتحاد الدولي الملاكمة، وزير الرياضة البولندي بالعنصرية، عقب دعوات الأخير لطرد اتحاد الملاكمة الدولي من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب قبول الروس في المنافسات الدولية.

ووصف الاتحاد الدولي للملاكمة سلوك وزير الرياضة البولندي كميل بورتنيتشوك بـ"غير المقبول".

وقال الاتحاد في بيان: "تؤمن رابطة المحترفين في اتحاد الملاكمة الدولي أن الرياضيين ليسوا مقسمين إلى جيد وسيئ، ودودين أم لا.. بالنسبة لاتحاد الملاكمة الدولي، كل ملاكم هو معنا دون تمييز، ورياضيوننا هم الأصول الرئيسية للملاكمة العالمية".

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ولم يكن بورتنيتشوك، راضيا عن إلغاء استبعاد الملاكمين الروس والبيلاروس للمشاركة في البطولات الدولية.

وفي وقت سابق، دعا بورتنيتشوك إلى استبعاد اتحاد الملاكمة الدولي من اللجنة الأولمبية الدولية بسبب رفع تعليق الروس.

وأعلن الاتحاد الدولي للملاكمة، في الـ5 من أكتوبر، السماح لملاكمي روسيا وبيلاروس بالمشاركة مجددا في المنافسات التابعة له، تحت أعلام بلادهم الوطنية وفي حال فوزهم بالميدالية ذهبية سيعزف النشيد الوطني لبلد الفائز.

المصدر: "لينتا.رو"

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