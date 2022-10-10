 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام أوكرانية: انفجارات في دنيبروبيتروفسك (وسط) وجيتومير وتيرنوبل وخميلنيتسكي ولفيف (غرب)

أوكرانيا تنسحب من بطولة رياضية عالمية بسبب مصر

الرياضة

أوكرانيا تنسحب من بطولة رياضية عالمية بسبب مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ty8x

رفضت أوكرانيا المشاركة في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها في مصر ديسمبر المقبل، وأرجعت السبب إلى مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات الانضمام إلى روسيا.

وقال الاتحاد الأوكراني للإسكواش إن انسحابه من البطولة سببه "دعم مصر لـ"الاستفتاء" الروسي في 4 مناطق جنوب وشرق أوكرانيا.

وأوضح بيان الاتحاد الأوكراني،السبت، أن مراقبين ممثلين للحكومة المصرية شاركوا في حضور استفتاءات في مناطق لوغانسك، دونيتسك، زابوروجيه، وخيرسون. 

ولم تذكر الحكومة المصرية أنها أرسلت ممثلين لها لمتابعة الاستفتاءات في المناطق المذكورة. 

أوكرانيا تنسحب من بطولة رياضية عالمية بسبب مصر
إقرأ المزيد
دولتان أوروبيتان تعلنان مقاطعة بطولات الملاكمة بسبب الروس
دولتان أوروبيتان تعلنان مقاطعة بطولات الملاكمة بسبب الروس

وأشار البيان إلى أن "ممثلا للحكومة المصرية بدا داعما للاستفتاء".

وقالت نائبة رئيس الاتحاد الأوكراني للاسكواش، ألينا أوهونسيان: "للأسف كان هناك ممثلون من مصر في هذا الاستفتاء أكدوا (في نظرهم) أن الاستفتاء كان عادلا. لذلك، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء الرحلة".

المصدر: news.obozrevatel

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا