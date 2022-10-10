أوكرانيا تنسحب من بطولة رياضية عالمية بسبب مصر

رفضت أوكرانيا المشاركة في بطولة العالم للإسكواش (سيدات) المرتقب تنظيمها في مصر ديسمبر المقبل، وأرجعت السبب إلى مشاركة مراقبين مصريين في استفتاءات الانضمام إلى روسيا.

وقال الاتحاد الأوكراني للإسكواش إن انسحابه من البطولة سببه "دعم مصر لـ"الاستفتاء" الروسي في 4 مناطق جنوب وشرق أوكرانيا.

وأوضح بيان الاتحاد الأوكراني،السبت، أن مراقبين ممثلين للحكومة المصرية شاركوا في حضور استفتاءات في مناطق لوغانسك، دونيتسك، زابوروجيه، وخيرسون.

ولم تذكر الحكومة المصرية أنها أرسلت ممثلين لها لمتابعة الاستفتاءات في المناطق المذكورة.

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وأشار البيان إلى أن "ممثلا للحكومة المصرية بدا داعما للاستفتاء".

وقالت نائبة رئيس الاتحاد الأوكراني للاسكواش، ألينا أوهونسيان: "للأسف كان هناك ممثلون من مصر في هذا الاستفتاء أكدوا (في نظرهم) أن الاستفتاء كان عادلا. لذلك، اضطررنا إلى اتخاذ قرار بإلغاء الرحلة".

المصدر: news.obozrevatel