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برشلونة يهزم سيلتا فيغو ويستعيد صدارة "الليغا"

الرياضة

برشلونة يهزم سيلتا فيغو ويستعيد صدارة
AP
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حقق نادي برشلونة فوزا بشق الأنفس على ضيفه سيلتا فيغو بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز لنجمه بيدري، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة واستعاد صدارة "الليغا"، متقدما بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد الفائز أمس على خيتافي 1-0.

في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 10 نقاط في المركز الـ11.

المصدر: RT

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