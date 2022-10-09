برشلونة يهزم سيلتا فيغو ويستعيد صدارة "الليغا"

حقق نادي برشلونة فوزا بشق الأنفس على ضيفه سيلتا فيغو بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز لنجمه بيدري، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17.

هدف برشلونه الأول ⚽️ على سيلتافيغو بأقدام بيدري pic.twitter.com/pi90dkKmuP — أخبار الكوره العالميه (@World_Cup_Nwss) October 9, 2022

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 22 نقطة واستعاد صدارة "الليغا"، متقدما بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد الفائز أمس على خيتافي 1-0.

في المقابل، تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 10 نقاط في المركز الـ11.

المصدر: RT