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رونالدو يسجل هدفه رقم 700 ومانشستر يهزم إيفرتون

الرياضة

رونالدو يسجل هدفه رقم 700 ومانشستر يهزم إيفرتون
AP
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تغلب نادي مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون بنتيجة 2-1 اليوم الأحد، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح إيفرتون التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر أليكس أيوبي، وعدل أنتوني النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 15، قبل أن يمنح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأفضلية لـ"الشياطين الحمر"، بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 44.

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وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، وصل رونالدو إلى هدفه رقم 700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية، بواقع 450 هدفا رفقة ريال مدريد، و144 هدفا بقميص مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف رفقة سبورتينغ لشبونة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس قي الدوري، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز الـ12.

المصدر:  سكواكا + RT

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