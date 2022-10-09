رونالدو يسجل هدفه رقم 700 ومانشستر يهزم إيفرتون

تغلب نادي مانشستر يونايتد على مضيفه إيفرتون بنتيجة 2-1 اليوم الأحد، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح إيفرتون التسجيل في الدقيقة الخامسة عبر أليكس أيوبي، وعدل أنتوني النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 15، قبل أن يمنح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأفضلية لـ"الشياطين الحمر"، بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 44.

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وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، وصل رونالدو إلى هدفه رقم 700 في مسيرته الاحترافية مع الأندية، بواقع 450 هدفا رفقة ريال مدريد، و144 هدفا بقميص مانشستر يونايتد، و101 هدف مع يوفنتوس، و5 أهداف رفقة سبورتينغ لشبونة.

Cristiano Ronaldo has now scored SEVEN-HUNDRED goals across all first-team club competitions:



▪️ 450 x Real Madrid

▪️ 144 x Manchester United

▪️ 101 x Juventus

▪️ 5 x Sporting CP



GOATscorer. 🐐 — William Hill (@WilliamHill) October 9, 2022

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس قي الدوري، بينما تجمد رصيد إيفرتون عند 10 نقاط في المركز الـ12.

المصدر: سكواكا + RT