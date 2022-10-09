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احتفال غريب لرونالدو بعد تسجيله أول أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (فيديو)

الرياضة

احتفال غريب لرونالدو بعد تسجيله أول أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (فيديو)
AP
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احتفل كريستيانو رونالدو بطريقة غريبة بعدما سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في المباراة التي تجمع الآن فريقه مانشستر يونايتد، وإيفرتون في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وسجل البرتغالي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44، بعدما انسل من الجهة اليسرى قبل أن يسدد الكرة على يسار حارس إيفرتون.

واحتفل رونالدو بطريقة جديدة بهدفه الأول في الدوري الإنجليزي، حيث ظهر بجانب زميله البرازيلي أنتوني وهما يضمان يديهما على صدريهما وعينيهما مغمضتين.

 وهذا الهدف هو الـ700 لرونالدو في مسيرته مع الأندية التي لعب لها.

 وسجل رونالدو 450 هدفا مع ريال مدريد، و144 هدفا مع مانشستر يونايتد 101 هدف مع يوفنتوس و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة.

تجدر الإشارة إلى أن الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون انتهى بتقدم رفاق رونالدو 2-1.

المصدر: RT

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