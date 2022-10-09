احتفال غريب لرونالدو بعد تسجيله أول أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (فيديو)

احتفل كريستيانو رونالدو بطريقة غريبة بعدما سجل أول أهدافه في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم في المباراة التي تجمع الآن فريقه مانشستر يونايتد، وإيفرتون في المرحلة العاشرة من المسابقة.

وسجل البرتغالي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 44، بعدما انسل من الجهة اليسرى قبل أن يسدد الكرة على يسار حارس إيفرتون.

CRISTIANO RONALDO 700TH CLUB GOAL! pic.twitter.com/xBWkorDHnm — TC (@totalcristiano) October 9, 2022

واحتفل رونالدو بطريقة جديدة بهدفه الأول في الدوري الإنجليزي، حيث ظهر بجانب زميله البرازيلي أنتوني وهما يضمان يديهما على صدريهما وعينيهما مغمضتين.

احتفالية كريستيانو رونالدو & آنتوني 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/TPAXifgK0n — Sir. Khaled (@Sir7Khaled) October 9, 2022

CRISTIANO RONALDO 🇵🇹



CR7 HAS SCORED HIS 700TH CAREER CLUB GOAL 😤



(Via @NBCSportsSoccer) pic.twitter.com/rTbHStJD2q — FOX Soccer (@FOXSoccer) October 9, 2022

وهذا الهدف هو الـ700 لرونالدو في مسيرته مع الأندية التي لعب لها.

CRISTIANO RONALDO SCORES HIS 700TH CAREER CLUB GOAL 💥 pic.twitter.com/tqfSLp0o8r — B/R Football (@brfootball) October 9, 2022

وسجل رونالدو 450 هدفا مع ريال مدريد، و144 هدفا مع مانشستر يونايتد 101 هدف مع يوفنتوس و5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة.

تجدر الإشارة إلى أن الشوط الأول من مواجهة مانشستر يونايتد وإيفرتون انتهى بتقدم رفاق رونالدو 2-1.

المصدر: RT