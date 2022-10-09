دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري يضع قدما في دور المجموعات

وضع الأهلي المصري قدما في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، بفوزه الثمين على مضيفه الاتحاد المنستيري التونسي 1-0 اليوم الأحد، في ذهاب الدور الأول.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما مرر الظهير الأيسر لنادي الأهلي، نبيل معلول كرة عرضية متقنة من ركلة حرة غير مباشرة حولها محمد عبد المنعم برأسه داخل مرمى الفريق التونسي.

هدف فوز النادي #الأهلي القاتل على #الاتحاد_المنستيري التونسي .. في الدقيقة ٩٣ برأسية محمد عبدالمنعم 🦅🔝⚽️ pic.twitter.com/mdANwZS01j — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) October 9, 2022

ويلتقى الفريقان إيابا السبت المقبل بملعب السلام في القاهرة.

المصدر: وكالات