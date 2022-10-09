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دورة أستانا.. دجوكوفيتش يحرز لقبه التسعين

الرياضة

دورة أستانا.. دجوكوفيتش يحرز لقبه التسعين
AP
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أحرز النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، لقب بطل دورة أستانا الكازاخستانية للتنس، بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6-3 و6-4 في المباراة النهائية، اليوم الأحد.

وكرس الصربي بالتالي تفوقه على اليوناني بعد أن رفع عدد انتصاراته عليه إلى 8 مقابل خسارتين، رافعا رصيده إلى 90 لقبا في مسيرته والرابع منذ مطلع العام الحالي.

وقال دجوكوفيتش بعد فوزه على تسيتسيباس "أنا سعيد للعب بهذا المستوى في هذه الحقبة من مسيرتي. أنا في الخامسة والثلاثين من عمري ولست في سن الخامسة والعشرين".

وأضاف "خبرتي في هذا النوع من المباريات تساعدني على مقاربتها بأفضل طريقة".

في المقابل، لم يتمكن تسيتسيباس الذي كان يخوض سادس نهائي له هذا العام من إحراز لقبه الثالث خلال الموسم الحالي.

المصدر: أ ف ب

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