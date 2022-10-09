الدوري الروسي.. سبارتاك موسكو يكتسح كريليا ويرتقي إلى مركز الوصافة

حقق نادي سبارتاك موسكو، فوزا عريضا على ضيفه كريليا سوفيتوف بنتيجة 5-2، اليوم الأحد، في المرحلة الـ12 من الدوري الروسي لكرة القدم.

وأحرز خماسية سبارتاك كل من كوينسي بروميس "هدفين"، وألكسندر سوبوليف "هدفين"، وروسلان ليتينوف في الدقائق 45، و90، و50، و61، و73 على الترتيب، بينما أحرز رومان إيزهوف وعمار رحمانوفيتش هدفي كريليا في الدقيقتين 6، و56.

ورفع سبارتاك رصيده إلى النقطة الـ25 وارتقى إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بفارق خمس نقاط عن المتصدر زينت بطرسبورغ.

في المقابل، تجمد رصيد كريليا عند 11 نقطة في المركز الـ11.

المصدر: championat.com