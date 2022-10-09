الجزائري محرز يهز شباك ساوثهامبتون بهدف عالمي على الطاير (فيديو)

أحرز النجم الجزائري رياض محرز، هدفا عالميا خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي ضد ضيفه ساوثهامبتون (4-0)، أمس السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل الجناح الدولي الجزائري الهدف الثالث لفريقه بطريقة رائعة في الدقيقة 49.

من لمسة واحدة ✅

على الطائر ✅



هدف رائع لنجمنا العربي رياض محرز في شباك ساوثهامبتون ⚽️ 🇩🇿pic.twitter.com/UnQv6u1pdy — GOAL Arabia (@GoalAR) October 9, 2022

وتلقى محرز كرة متقنة من زميله الإسباني رودري فسددها على الطاير بيسراه بعيدا عن متناول حارس نادي ساوثهامبتون.

وبعد هذا الفوز العريض، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا في انتظار المباراة المرتقبة اليوم الأحد، بين أرسنال الثاني وصاحب الـ21 نقطة، ونادي ليفربول التاسع مع 10 نقاط.

أما ساوثهامبتون، فقد تجمد رصيده عند 7 نقاط وبقي في المركز الـ16.

المصدر: RT