كلوب يتحدث عن المقارنة بين صلاح وهالاند

اعتبر مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم استثنائي، ولا يجب مقارنته بأي لاعب آخر، حتى المصري محمد صلاح، جناح "الريدز".

ويقدم هالاند البالغ عمره 22 عاما، أداء مذهلا منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، ويتصدر النرويجي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ15 هدفا، متقدما بفارق 7 أهدف عن أقرب منافسيه، مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين.

إقرأ المزيد

في المقابل، فإن صلاح الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، يعاني هذا الموسم، ولم يهز الشباك سوى مرتين في الدوري الإنجليزي.

وأوضح كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس"، أن قلة أهداف النجم المصري لا تتعلق بغياب الرغبة، مضيفا أنه ليس من العدل مقارنته بإرلينغ هالاند.

وأضاف: "بالنسبة لصلاح، آمل أن يكون وضعه مثل الفريق، فنحن على وشك الانفجار".

وأردف المدرب الألماني: "حتى عندما لا تكون أرقام صلاح التهديفية جنونية، فإن مساهماته في إحراز الأهداف تكون جيدة".

وتابع: "لا أحد يستطيع استيعاب مع يفعله هالاند.. إن ما يقوم به أمر جنوني، إنه لاعب استثنائي في فريق استثنائي ويجب ألا نقارنه بصلاح أو أي شخص حاليا".

وواصل: "صلاح يريد أن يسجل الأهداف دائما وبشغف، وإذا نظرت إليه بعد 20 عاما، سيكون بنفس الحال".

ويستعد ليفربول لخوض مباراة قوية اليوم الأحد ضد أرسنال، في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات