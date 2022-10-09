حامل اللقب ووصيفه في مجموعة واحدة.. نتيجة قرعة تصفيات "يورو 2024"

أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، التي جرى سحبها اليوم الأحد في مدينة فرانكفورت الألمانية، عن وقوع بطل النسخة الأخيرة إيطاليا ووصيفه إنجلترا في مجموعة واحدة.

وتقام البطولة للمرة الثالثة على التوالي بمشاركة 24 منتخبا من مختلف أنحاء القارة العجوز بعد نسختي 2016 و2020.

وتوج منتخب إيطاليا بلقب النسخة الأخيرة التي أقيمت في 12 مدينة أوروبية مختلفة، بعد فوزه على إنجلترا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

وفيما يلي نتيجة قرعة تصفيات النسخة المقبلة لكأس أوروبا لكرة القدم المقررة في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو عام 2024.

- المجموعة الأولى: إسبانيا، اسكتلندا، النرويج، جورجيا، قبرص.

- المجموعة الثانية: هولندا، فرنسا، جمهورية إيرلندا، اليونان، جبل طارق.

- المجموعة الثالثة: إيطاليا، إنجلترا، أوكرانيا، مقدونيا الشمالية، مالطا.

- المجموعة الرابعة: كرواتيا، ويلز، أرمينيا، تركيا، لاتفيا.

- المجموعة الخامسة: بولندا، التشيك، ألبانيا، جزر فارو، مولدوفا.

- المجموعة السادسة: بلجيكا، النمسا، السويد، أذربيجان، إستونيا.

- المجموعة السابعة: المجر، صربيا، مونتينيغرو، بلغاريا، ليتوانيا.

- المجموعة الثامنة: الدنمارك، فنلندا، سلوفينيا، لوكسمبورغ، إيرلندا الشمالية، سان مارينو.

- المجموعة التاسعة: سويسرا، إسرائيل، رومانيا، كوسوفو، بيلاروسيا، أندورا.

- المجموعة العاشرة: البرتغال، البوسنة، إيسلندا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، ليشتنشتاين.

📢 Éliminatoires de l'EURO 2024: tirage complet



• Début des matches en mars

• Les deux premiers sont qualifiés pour la phase finale.

• Les trois dernières places sont attribuées via les barrages de mars 2024.#TirageEURO | #EURO2024pic.twitter.com/iklblLjKFn — UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) October 9, 2022

ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات مباشرة لينضم إلى ألمانيا الدولة المضيفة، على أن تتأهل المنتخبات الثلاثة الأخيرة عبر الملحق.

وتنطلق التصفيات في مارس عام 2023 وتنتهي في نوفمبر من العام ذاته على أن يقام الملحق في مارس 2024.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا لن تشارك في التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2024" بعد استبعادها على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: UEFA