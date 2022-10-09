بدر هاري.. من النجومية إلى السجن ثم الاعتزال (فيديو)

أعلن البطل المغربي بدر هاري، اعتزاله رياضة "الكيك بوكسينغ" مباشرة بعد خسارته أمام الهولندي أليستير أوفريم ليلة السبت ضمن أمسية "Glory Collision 4"، في مدينة أرناهيم الهولندية.

وبعد خسارته النزال بالنقاط، قال هاري (37 عاما) في كلمة أمام الجماهير، إن مسيرته في حلبات "الكيك بوكسينغ" قد وصلت إلى نهايتها، وسط ذهول الجماهير التي كانت تمني النفس في أن ينهي البطل المغربي مشواره منتصرا لا منهزما في آخر نزالاته عطفا بمسيرته الحافلة التي امتدت على مدار 22 عاما.

وأكد هاري، أنه قرر الاعتزال والتوقف عن المنافسة، قائلا: "كنت أفكر في الاعتزال منذ فترة.. واجهت أفضل المقاتلين وليس لدي الكثير لأثبته".

وأوضح البطل المغربي أنه حاول في السنوات الأخيرة الاستمرار والمنافسة على حزام الوزن الثقيل، إلا أن الوضع لم يكن كما أراد، مشيرا إلى أن مساره سيبقى تاريخيا وأسطوريا رغم الهزائم المتتالية التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.

The end for the BAD BOY.



Kickboxing legend Badr Hari has decided to end his storied career, after 22 years in the sport. From his early days in K-1 to his GLORY days, the Moroccan never shied away from facing the toughest Heavyweights in the world.#COLLISION4pic.twitter.com/l2sLQWSP3v — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) October 8, 2022

ويعتبر هاري من أنجح الملاكمين في رياضة الكيك بوكسينغ وأكثرهم شعبية، وحقق خلال مسيرته 106 فوزا 92 منها بالضربة القاضية مقابل 17 هزيمة.

Badr Hari just saying that he thinks about to stop. In the ring with Rico Verhoeven and Alistair Overeem. #glory#overeem#verhoeven#badrpic.twitter.com/vFkuF9XbX2 — Paul in the Dark (@paulinthedark) October 8, 2022

وحقق هاري الملقب بـ"الفتى الشقي"، خلال مسيرته عدة إنجازات، أبرزها تتويجه بلقب بطل العالم في "الكي-وان" للوزن الثقيل (2007- 2008)، ولقب بطل العالم للوزن الثقيل في بطولة "شوتايم" (2009-2010)، وكان أيضا وصيفا لنهائي جائزة "كيه-1" العالمية الكبرى (2009 -2008).

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وتراجع مستوى هاري بشكل كبير منذ العام 2017، بعد قضائه عقوبة بالسجن لسبعة أشهر بعد اتهامه بالاعتداء على أحد رجال الاعمال الهولنديين في أحد الملاهي الليلية.

ومنذ ذلك الحين، لم يستعد هاري مستواه، وتعرض لعدة هزائم، أبرزها في العام 2019 ضد غريمه التقليدي ريكو، بطل العالم للكيك بوكسينغ في الوزن الثقيل حسب منظمة "غلوري".

المصدر: RT