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كشف سبب طرد راموس في لقاء ريمس للمرة الـ28 في مسيرته (فيديو)

الرياضة

كشف سبب طرد راموس في لقاء ريمس للمرة الـ28 في مسيرته (فيديو)
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اضطر نادي باريس سان جيرمان لخوض نحو 50 دقيقة من مباراته ضد مضيفه ريمس أمس السبت في الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي، بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه المخضرم سيرخيو راموس.

وفي الدقيقة 41، حدثت لعبة مشتركة في منتصف الملعب بين أحد لاعبي فريق ريمس ولاعب خط وسط النادي الباريسي، ماركو فيراتي، وتدخل الأخير بقوة وحصل على الكرة.

ولكن حكم المباراة، بيير جيلوست، تدخل واحتسب الخطأ لصالح ريمس، وبالتالي اندفع فيراتي وبعض اللاعبين تجاه الحكم، وكان من ضمنهم سيرخيو راموس الذي بدا وأنه يتحدث بشدة مع الحكم لينال البطاقة الصفراء، وبعدها بثوان قليلة أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإسباني.

ووفقا لموقع "goal" العالمي، فقد قال راموس باللغة الإسبانية للحكم خلال مشادتهما: "لماذا البطاقة الصفراء بالنسبة لي؟"، ثم سب حكم اللقاء بوالدته وهو ما دفع الأخير لطرد المدافع الإسباني.

وذكرت شبكة "ESPN FC" الرياضية، أن هذا الطرد يحمل الرقم 28 في مسيرة راموس، الممتدة مع إشبيلية وريال مدريد الإسبانيين، والفريق الباريسي إضافة إلى منتخب إسبانيا.

وانتهت مواجهة ريمس وباريس سان جيرمان بالتعادل السلبي، ليرفع العملاق الباريسي رصيده إلى 26 نقطة في القمة، خلفه مارسيليا 23 نقطة، بينما اقتنص ريمس نقطة ثمينة رفع بها رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ14.

المصدر: .goal.com+ 

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