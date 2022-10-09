شاهد.. رد فعل أوليفر كان بعد هدف دورتموند "القاتل" في شباك البايرن

أظهرت لقطات مصورة غضب الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أوليفر كان، بعد تسجيل بوروسيا دورتموند هدفا قاتلا في مرمى "البافاري"، أمس السبت في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الألماني.

وكانت النتيجة تشير لتقدم "البافاري" بهدفين لواحد حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن ينجح بوروسيا دورتموند في إحراز هدف التعادل 2-2 في الثواني الأخيرة من المباراة، برأسية اللاعب أنطوني موديست.

وظهر أوليفر كان غاضبا بشدة بعد الهدف، حيث انفعل ونهض من مقعده في المدرجات، قبل أن يحاول الجلوس مجددا بعدها بلحظات.

Oliver Kahn's reaction to Dortmund's equalizer 😡 pic.twitter.com/Cch3v3nqnr — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2022

ولكن حارس بايرن ميونخ الأسبق انزلق من على المقعد، قبل أن يتمالك نفسه سريعا، دون أن يتوقف عن التعبير عن غضبه الشديد من التعادل القاتل.

Oliver Kahn's reaction after Borussia Dortmund's second goal 😡

pic.twitter.com/Oizjlp7Kjw — REPUBLIC ™ (@TheRepublicKE) October 8, 2022

وأثار رد فعل أوليفر كان، الذي يعتبر واحدا من أعظم الحراس في تاريخ كرة القدم، تفاعلا واسعا في موقع "تويتر"، واعتبر بعض المغردين أن هذه اللقطات تعيد للأذهان اللحظات التي كان فيها أوليفر يخطف الأضواء خلال دفاعه عن عرين منتخب ألمانيا ونادي بايرن ميونخ.

وبهذه النتيجة، فشل أي من البايرن ودورتموند في اعتلاء الصدارة بانتظار مباراتي أونيون برلين وفرايبورغ المتصدرين (17 نقطة) ضد شتوتغارت وفرايبورغ تواليا في وقت لاحق اليوم الأحد، وبات رصيدهما 16 نقطة ليبقى بايرن ميونخ ثالثا بفارق الأهداف عن دورتموند.

المصدر: مواقع التواصل