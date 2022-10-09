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شاهد.. لكمتان تتسببان في خسارة المغربي بدر هاري أمام أوفريم

الرياضة

شاهد.. لكمتان تتسببان في خسارة المغربي بدر هاري أمام أوفريم
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تعرض البطل العالمي في رياضة الكيك بوكسينغ، المغربي بدر هاري، لهزيمة قاسية أمام منافسه الهولندي أليستير أوفريم ليلة السبت ضمن أمسية "Glory Collision 4"، في مدينة أرناهيم الهولندية.

وكان البطل المغربي مسيطرا على منافسه في الجولة الأولى، ووجه له عددا من اللكمات والركلات كادت تنهي النزال مبكرا.

واستمر نفس السيناريو في الجولة الثانية حيث واصل هاري توجيه اللكمات لمنافسه الهولندي، لكن المغربي تلقى لكمة قوية في نهاية الجولة الثانية أخلت بتوازنه وكاد أن يسقط على إثرها أرضا.

ومع ذلك، فقد دخل هاري للجولة الثالثة وهو متقدم في النقاط في الجولتين السابقتين، إلا أنه تلقى لكمة أخرى جعلته غير قادر على مواصلة اللكم في نسق عال ولكنه لم يستسلم واكتفى بالدفاع حتى نهاية النزال ليعلن الحكم عن فوز أوفريم بالنقاط.

المصدر:RT

 

 

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