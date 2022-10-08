الدوري الإسباني.. ريال مدريد يهزم خيتافي ويرتقي إلى الصدارة (فيديو)

تغلب نادي ريال مدريد على مضيفه خيتافي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين ريال مدريد بالفضل في هذا الفوز لمدافعه الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثالثة من ضربة رأسية بعد ركلة ركنية نفذها الكرواتي لوكا مودريتش.

Militao heads it home for Real Madrid 👏 pic.twitter.com/Tj7EsYddJy — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2022

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ميليتاو سجل خمسة أهداف بقميص ريال مدريد منذ انضمامه للفريق في مختلف المسابقات، وكل هذه الأهداف بالرأس وجاءت أربعة منها بعد كرات من ركلات ركنية.

5 - @edermilitao has scored all his five goals with @realmadriden in all competitions via headers -four of them via corner kicks- and all them with a different assister (Marcelo, Isco, Rodrygo, Vinícius Jr and Modric). Aerial. pic.twitter.com/Y2HMXFFTws — OptaJose (@OptaJose) October 8, 2022

وأضافت الشبكة: "صنع أهداف ميليتاو 5 لاعبين مختلفين وهم مارسيلو، إيسكو، رودريغو، فينيسيوس جونيور، ومودريتش".

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 22 نقطة وارتقى إلى صدارة الدوري مؤقتا متقدما بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة الذي يواجه غدا الأحد نادي سيلتا فيغو.

أما خيتافي، فقد تجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز الـ15.

المصدر: "أوبتا" + RT