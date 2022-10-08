دورتموند يتعادل مع بايرن في مباراة مثيرة وموكوكو يدخل التاريخ (فيديو)

عاد بوروسيا دورتموند من بعيد لينتزع التعادل 2-2 من ضيفه بايرن ميونيخ بهدف في الثانية الأخيرة بعد أن تخلف 0-2 حتى الدقيقة 74، ليقلب الأمور رأسا على عقب في ربع الساعة الأخير السبت.

وفي المباراة التي استضافها ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، تقدم بايرن ميونيخ، بهدفين عن طريق ليون جوريتسكا وليروي ساني في الدقيقتين 33 و53، قبل أن يسجل يوسوفا موكوكو وأنطوني موديست هدفين في الدقيقتين 74 و"90+5" ليفترق الفريقان على التعادل ويتحصل كل منهما على نقطة واحدة.

GORETZKA FROM OUTSIDE THE BOX TO MAKE IT 1-0 IN DER KLASSIKER 🔥 pic.twitter.com/DuO3kfeJXm — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2022

SANE MAKES IT TWO ⚡️ pic.twitter.com/fi2H72SsQD — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2022

Youssoufa Moukoko becomes Der Klassiker's youngest-ever goalscorer at just 17 years old 🔥 pic.twitter.com/PlyIyza1wl — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2022

DORTMUND EQUALIZE AT THE DEATH 😱😱😱 pic.twitter.com/nXPMdUxBAR — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2022

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى تسجيل موكوكو أول أهدافه على الإطلاق في كلاسيكو (دير كلاسيكر) البوندسليغا.

17 - Youssoufa #Moukoko became the youngest scorer in the "Klassiker" between Dortmund and Bayern (17 years, 322 days) replacing Dortmund's Lars Ricken (1995, 18 years and 286 days). Rocket. #BVBFCBpic.twitter.com/dbbdDEvhQg — OptaFranz (@OptaFranz) October 8, 2022

كما أفادت بأن صاحب الـ17 عاما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في كلاسيكو البوندسليغا على مدار التاريخ.

وبهذا التعادل، فشل أي من البايرن ودورتموند في اعتلاء الصدارة بانتظار مباراتي أونيون برلين وفرايبورغ المتصدرين (17 نقطة) ضد شتوتغارت وفرايبورغ تواليا غدا الأحد، وبات رصيدهما 16 نقطة ليبقى بايرن ميونيخ ثالثا بفارق الأهداف عن دورتموند.

المصدر: وكالات