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دورتموند يتعادل مع بايرن في مباراة مثيرة وموكوكو يدخل التاريخ (فيديو)

الرياضة

دورتموند يتعادل مع بايرن في مباراة مثيرة وموكوكو يدخل التاريخ (فيديو)
AP
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عاد بوروسيا دورتموند من بعيد لينتزع التعادل 2-2 من ضيفه بايرن ميونيخ بهدف في الثانية الأخيرة بعد أن تخلف 0-2 حتى الدقيقة 74، ليقلب الأمور رأسا على عقب في ربع الساعة الأخير السبت.

وفي المباراة التي استضافها ملعب "سيغنال إيدونا بارك" ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم، تقدم بايرن ميونيخ، بهدفين عن طريق ليون جوريتسكا وليروي ساني في الدقيقتين 33 و53، قبل أن يسجل يوسوفا موكوكو وأنطوني موديست هدفين في الدقيقتين 74 و"90+5" ليفترق الفريقان على التعادل ويتحصل كل منهما على نقطة واحدة.

وأشارت شبكة "سكواكا" للإحصائيات إلى تسجيل موكوكو أول أهدافه على الإطلاق في كلاسيكو (دير كلاسيكر) البوندسليغا.

كما أفادت بأن صاحب الـ17 عاما أصبح أصغر لاعب يسجل هدفا في كلاسيكو البوندسليغا على مدار التاريخ.

وبهذا التعادل، فشل أي من البايرن ودورتموند في اعتلاء الصدارة بانتظار مباراتي أونيون برلين وفرايبورغ المتصدرين (17 نقطة) ضد شتوتغارت وفرايبورغ تواليا غدا الأحد، وبات رصيدهما 16 نقطة ليبقى بايرن ميونيخ ثالثا بفارق الأهداف عن دورتموند.

المصدر: وكالات

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