غوارديولا يرد على مطالب ترحيل هالاند من بريطانيا

رد المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا بشكل طريف على ما تداولته مواقع التواصل عن ترحيل نجمه إيرلينغ هالاند من بريطانيا.

وادعت إحدى روابط كرة القدم الخاصة في وقت سابق، أنها جمعت 1.8 مليون توقيع من أجل ترحيل هالاند عن الدوري الإنجليزي كونه روبوتا وليس إنسانا عاديا وذلك لتألقه اللافت منذ انضمامه لمانشستر سيتي مطلع هذا الموسم.

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وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي بعد المباراة التي فاز فيها فريقه على ضيفه ساوثهامبتون اليوم السبت برباعية دون رد والتي شهدت تسجيل هالاند للهدف الرابع، قال مازحا إنه متضايق من نجمه النرويجي لأنه "لم يسجل (في مباراة اليوم) ثلاثة أهداف. ولذلك فإن التماس ترحيله من الدوري الإنجليزي لن يتم تطبيقه".

Pep Guardiola brought the jokes after Erling Haaland only managed one goal against Southampton 😂 pic.twitter.com/OMpXdS7FB8 — ESPN FC (@ESPNFC) October 8, 2022

وعزز هالاند غلته في الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا في صدارة قائمة الهدافين، متقدما بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه، مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا في انتظار المباراة المرتقبة غدا الأحد، بين أرسنال الثاني وصاحب الـ21 نقطة ونادي ليفربول التاسع مع 10 نقاط.

المصدر:ESPNFC