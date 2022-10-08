الدوري الإيطالي.. ميلان يهزم يوفنتوس بثنائية
حقق ميلان فوزا ثمينا على حساب نظيره يوفنتوس بهدفين نظيفين اليوم السبت، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وافتتح المدافع الإنجليزي فيكايو توموري، باب التسجيل لميلان في الدقيقة 45، وضاعف الإسباني إبراهيم دياز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 54.
#الميلان يتقدم 1-0..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022
المدافع توموري يسدد كرة قوية في الشباك من مسافة قريبة مسجلاً أول أهداف القمة#ميلان_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/g1BdQHvdVJ
"دياز ميسي"— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022
إبراهيم دياز يسجل الهدف الثاني لـ #ميلان بشكل مميز ويحتفل بجنون.. شاهد الهدف الجميل#ميلان_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/Co3tdf7Eog
وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة وارتقى مؤقتا إلى صدارة الدوري الإيطالي مناصفة مع نابولي وأتالانتا اللذين سيخوضان مباراتيهما ضمن منافسات الجولة التاسعة غدا الأحد.
في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن.
المصدر: RT