الدوري الإيطالي.. ميلان يهزم يوفنتوس بثنائية

حقق ميلان فوزا ثمينا على حساب نظيره يوفنتوس بهدفين نظيفين اليوم السبت، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح المدافع الإنجليزي فيكايو توموري، باب التسجيل لميلان في الدقيقة 45، وضاعف الإسباني إبراهيم دياز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 54.

#الميلان يتقدم 1-0..

المدافع توموري يسدد كرة قوية في الشباك من مسافة قريبة مسجلاً أول أهداف القمة#ميلان_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/g1BdQHvdVJ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022

"دياز ميسي"

إبراهيم دياز يسجل الهدف الثاني لـ #ميلان بشكل مميز ويحتفل بجنون.. شاهد الهدف الجميل#ميلان_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي#أبوظبي_الرياضية Premium 1 pic.twitter.com/Co3tdf7Eog — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 8, 2022

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة وارتقى مؤقتا إلى صدارة الدوري الإيطالي مناصفة مع نابولي وأتالانتا اللذين سيخوضان مباراتيهما ضمن منافسات الجولة التاسعة غدا الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: RT