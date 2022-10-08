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الدوري الإيطالي.. ميلان يهزم يوفنتوس بثنائية

الرياضة

الدوري الإيطالي.. ميلان يهزم يوفنتوس بثنائية
AP
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حقق ميلان فوزا ثمينا على حساب نظيره يوفنتوس بهدفين نظيفين اليوم السبت، في قمة المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح المدافع الإنجليزي فيكايو توموري، باب التسجيل لميلان في الدقيقة 45، وضاعف الإسباني إبراهيم دياز النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 54.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصيده إلى 20 نقطة وارتقى مؤقتا إلى صدارة الدوري الإيطالي مناصفة  مع نابولي وأتالانتا اللذين سيخوضان مباراتيهما ضمن منافسات الجولة التاسعة غدا الأحد.

في المقابل، تجمد رصيد يوفنتوس عند 13 نقطة في المركز الثامن.

المصدر: RT

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