الدوري الإسباني.. ثنائية كوريا تمنح أتلتيكو فوزه الثاني تواليا

تعافى أتلتيكو مدريد من خسارته قاريا منتصف الأسبوع بفوزه 2-1 على ضيفه جيرونا بثنائية الأرجنتيني أنخل كوريا، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم السبت.

ودخل أتلتيكو إلى مباراة جيرونا بعد سقوطه 0-2 ضد كلوب بروج في بلجيكا الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا ليتلقى هزيمته القارية الثانية مقابل فوز واحد.

وأحرز كوريا هدفي أتلتيكو في الدقيقتين 5، و48، بينما أحرز رودريغو ريكيلمي المعار إلى جيرونا من أتلتيكو بالذات، هدف جيرونا الوحيد بتسديدة بعيدة ارتدت من الخصم لتتابع طريقها إلى المرمى في الدقيقة 65.

وحقق "الروخي بلانكوس" بذلك فوزه الثاني تواليا محليا بعد تفوقه على أرض إشبيلية 2-0 الأسبوع الماضي بعد سقوطه ضد ريال مدريد قبل مرحلتين.

وتقدم فريق العاصمة إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة عن ريال بيتيس الخامس الذي يحل على بلد الوليد في وقت لاحق اليوم الأحد.

المصدر: وكالات