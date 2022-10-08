رئيس "اليويفا" يحصل على دعم كامل لإعادة انتخابه للمرة الأخيرة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، أن رئيسه السلوفيني ألكسندر شيفرين حصل على دعم جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 55، لإعادة انتخابه للمرة الثالثة والأخيرة.

وقال "اليويفا"، إن شيفرين تلقى رسائل دعم في الأسابيع الأخيرة من كل اتحادات التي اجتمع قادتها اليوم السبت في فرانكفورت بألمانيا.

والموعد النهائي للمرشحين هو 5 يناير المقبل، قبل اجتماع انتخابي في 5 أبريل في لشبونة بالبرتغال.

ويقترب شفيرين من رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة والأخيرة، وفقا لقوانين "اليويفا" الحالية.

وكان شيفرين قد أعيد انتخابه بالإجماع في عام 2019 لتمديد فترة رئاسية بدأت في عام 2016 عندما فاز بأغلبية 42-13 صوتا ضد مايكل فان براغ من هولندا.

وتمت الدعوة لانتخابات 2016 في وقت مبكر لإيجاد بديل لميشيل بلاتيني، الذي أوقفته لجنة الأخلاقيات في "الفيفا" بعد أشهر فقط من ولايته الثالثة.

المصدر: أ ب