دورة أستانا.. دجوكوفيتش إلى النهائي بعد انسحاب منافسه الروسي مدفيديف

بلغ الصربي نوفاك دجوكوفيتش نهائي دورة أستانا الكازاخستانية للتنس بعد انسحاب منافسه الروسي دانييل مدفيديف في لقائهما بنصف النهائي، عندما كان اللاعبان متجهين إلى مجموعة حاسمة السبت.

وبعدما حسم دجوكوفيتش المجموعة الثانية ليأخذ المباراة إلى ثالثة حاسمة عندما كانت النتيجة تشير إلى 4-6، 7-6، تقدم الروسي نحو منافسه معلنا انسحابه وسط صدمة الصربي والجماهير.

وقال "دجوكر" بعد المباراة "أنا مصدوم، حقا. بدا بحال جيدة، ولكن ربما رأيته يتحرك بطريقة أبطأ في النقاط السبع والثماني الأخيرة".

No. 4 seed 🇷🇸 @DjokerNole advances to the final after Medvedev is forced to retire due to injury.



Final score: 4-6, 7-6(6).@ktf_kz | #AstanaOpenpic.twitter.com/zOLOqzu4V0 — ATP Tour (@atptour) October 8, 2022

وتابع "ما كان لينسحب من المباراة لو شعر أن بإمكانه أن يكمل"، علما بأن حساب رابطة المحترفين "إيه تي بي" أشار على موقع "تويتر" أن الروسي انسحب "بداعي الإصابة".

ويلتقي دجوكوفيتش في نهائي الأحد مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الفائز على الروسي الآخر أندريه روبليف 4-6، 6-4، و6-3.

ويتفوق الصربي 7-2 في المواجهات المباشرة ضد اليوناني، بما فيها آخر ست مباريات التي تشمل نهائي دورة روما للماسترز هذا العام ونهائي رولان غاروس العام الماضي بعدما كان تسيتسيباس متقدما بمجموعتين دون رد.

المصدر: وكالات