الدوري الإنجليزي.. هالاند يقود مانشستر سيتي لاكتساح ساوثهامبتون

واصل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند هوايته التهديفية بتسجيله لهدف من رباعية فوز فريقه مانشستر سيتي على ساوثهامبتون (4-0)، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 65، فيما أحرز فيل فودين، والجزائري رياض محرز، والبرتغالي جواو كانسيلو الأهداف الثلاثة الأخرى في الدقائق 20، 32، و49 على الترتيب.

وعزز هالاند غلته في الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدفا في صدارة قائمة الهدافين، متقدما بفارق 8 أهداف عن أقرب منافسيه، مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا في انتظار المباراة المرتقبة غدا الأحد، بين أرسنال الثاني وصاحب الـ21 نقطة ونادي ليفربول التاسع مع 10 نقاط.

أما ساوثهامبتون، فقد تجمد رصيده عند عند 7 نقاط وبقي في المركز الـ16.

المصدر: RT