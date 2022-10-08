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الدوري الإيطالي.. إنتر يحقق فوزا ثمينا على ساسولو

الرياضة

الدوري الإيطالي.. إنتر يحقق فوزا ثمينا على ساسولو
AP
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حقق نادي إنتر فوزا صعبا وثمينا على مضيفه ساسولو في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتكفل المهاجم الدولي البوسني إيدين دجيكو بتسجيل هدفي إنتر في الدقيقتين 44 و75، بينما أحرز دافيد فراتسي هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة 60.

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وحقق إنتر أول فوز له بعد خسارتين متتاليتين في الجولتين الماضيتين، لير فع رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد ساسولو عند 12 نقطة وتراجع للمركز التاسع.

المصدر: RT

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