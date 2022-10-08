تسيتسيباس ينهي مشوار روبليف في دورة أستانا

حجز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مقعدا له في المباراة النهائية لدورة أستانا الكازاخستانية للتنس، بفوزه على الروسي أندريه روبليف في نصف النهائي، اليوم السبت.

وحول اليوناني تأخره بمجموعة إلى فوز بمجموعتين لواحدة بواقع 4-6، و6-4، و6-4 في مباراة استغرقت ساعتين و10 دقائق.

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وبلغ تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا، سادس مباراة نهائية له هذا الموسم، وسيلعب في نهائي دورة أستانا لفئة 500 نقطة مع الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والروسي دانييل مدفيديف.

المصدر: sportbox.ru