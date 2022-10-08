 
مباشر

تسيتسيباس ينهي مشوار روبليف في دورة أستانا

الرياضة

تسيتسيباس ينهي مشوار روبليف في دورة أستانا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/txyh

حجز اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مقعدا له في المباراة النهائية لدورة أستانا الكازاخستانية للتنس، بفوزه على الروسي أندريه روبليف في نصف النهائي، اليوم السبت.

وحول اليوناني تأخره بمجموعة إلى فوز بمجموعتين لواحدة بواقع 4-6، و6-4، و6-4 في مباراة استغرقت ساعتين و10 دقائق.

إقرأ المزيد
دورة طوكيو.. تيافو إلى النهائي
دورة طوكيو.. تيافو إلى النهائي

وبلغ تسيتسيباس المصنف سادسا عالميا، سادس مباراة نهائية له هذا الموسم، وسيلعب في نهائي دورة أستانا لفئة 500 نقطة مع الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الصربي نوفاك دجوكوفيتش والروسي دانييل مدفيديف.

المصدر: sportbox.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا