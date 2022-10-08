تقارير: اتفاق بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بشأن غريزمان

أكدت تقارير صحفية إسبانية، توصل برشلونة وأتلتيكو مدريد لاتفاق يقضي بضم الفريق المدريدي للدولي الفرنسي أنطوان غريزمان بشكل نهائي مقابل 20 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن برشلونة وأتلتيكو مدريد توصلا لاتفاق نهائي بشأن غريزمان وأنهيا الخلاف الذي كاد يصل للمحاكم بينهما في رابطة الدوري الإسباني ومحاكم إسبانيا.

ويقضي الاتفاق بانتقال غريزمان لأتلتيكو مدريد بشكل نهائي مقابل استفادة برشلونة من مبلغ 20 مليون يورو و4 ملايين يورو كمتغيرات، كما أن النجم الفرنسي وافق على تخفيض راتبه ليصبح 7 ملايين يورو خالية من الضرائب كل سنة.

وكان برشلونة، وافق في الصيف الماضي على إعارة غريزمان لأتلتيكو مدريد للموسم الثاني على التوالي،

وكان الاتفاق بين الفريقين يتضمن إلزامية تفعيل خيار شراء غريزمان والبالغ 40 مليون يورو تلقائيا من أتلتيكو مدريد في حال خاض المهاجم الدولي الفرنسي أكثر من 45 دقيقة في 50 بالمئة (أو أكثر) من مباريات النادي المدريدي خلال الموسم الحالي.

ولكن ومن أجل عدم تفعيل هذا الخيار، قرر مدرب أتلتيكو، الأرجنتيني دييغو سيميوني، وبطلب من الإدارة حد دقائق المهاجم الدولي الفرنسي (108 مباريات دولية، 42 هدفا) بـ27 دقيقة فقط من الإفراج المشروط لكل مباراة، لتجنب إجبار ناديه على دفع قيمة شراء غريزمان بثمن باهظ وهو ما أثار غضب إدارة برشلونة التي هددت باللجوء إلى المحاكم قبل أن يتوصل الفريقان لاتفاق أخيرا.

يذكر أن غريزمان انضم إلى برشلونة من أتلتيكو مدريد بالذات في صيف العالم 2019 مقابل 120 مليون يورو لكنه لم يقدم ما كان منتظرا منه واضطر للخروج معارا في صيف 2021 نحو فريقه السابق.

المصدر: وكالات