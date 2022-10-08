نجم عربي صاعد في قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيغو

كشف مدرب نادي برشلونة، تشافي هيرنانديز، عن قائمة فريقه لمواجهة سيلتا فيغو المقررة غدا الأحد، لحساب الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستدعى تشافي 21 لاعبا، كان من بينهم المدافع المغربي الصاعد شادي رياض (19 عاما).

وشهدت القائمة أيضا تواجد الهولندي فرينكي دي يونغ، الذي حصل على تصريح طبي للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الإصابة.

في المقابل، غاب عن القائمة كل من فرانك كيسي، ورونالد أراوخو، وأندرياس كريستينسن، وجول كوندي، وهيكتور بيليرين، وممفيس ديباي بسب معاناتهم من إصابات مختلفة.

وجاءت قائمة برشلونة كالآتي:

تير شتيغن - بيكيه - سيرجيو بوسكيتس - عثمان ديمبلي - بيدري - ليفاندوفسكي - أنسو فاتي - فيران توريس - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - سيرجي روبيرتو - فرينكي دي يونغ - رافينيا - إريك غارسيا - إيناكي بينا - بالدي - كاسادو - غافي - بابلو توري - شادي رياض - تيناس.

يذكر أن برشلونة يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن غريمه ريال مدريد.

المصدر: وكالات