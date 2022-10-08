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دورة طوكيو.. تيافو إلى النهائي

الرياضة

دورة طوكيو.. تيافو إلى النهائي
AP
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كافح الأمريكي فرانسيس تيافو لتخطي الكوري الجنوبي المغمور كوون سون وو بثلاث مجموعات، والتأهل اليوم السبت إلى نهائي دورة طوكيو اليابانية للتنس لفئة 500 نقطة.

وحسم المصنف رابعا في الدورة، المباراة بواقع 6-2، و0-6، و6-4.

وقال اللاعب البالغ 24 عاما بعد فوزه "كانت مباراة غريبة، لكنني سعيد لبلوغ النهائي. لم أتوقع أن يلعب (كوون سون وو) بهذه الطريقة. كان سريعا وعدوانيا بحق".

وتابع "لن تكون الأمور دوما سهلة، لكن في نهاية المطاف الفوز هو الأهم".

وضرب تيافو موعدا في النهائي مع مواطنه تايلور فريتز المصنف ثالثا والفائز بصعوبة على الكندي دنيس شابوفالوف 6-3، و6-7، و6-3.

ولم يحرز أي أمريكي لقب دورة طوكيو اليابانية منذ بيت سامبراس في 1996.

المصدر: أ ف ب

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