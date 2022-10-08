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أنشيلوتي يستبعد بنزيما من قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي

الرياضة

أنشيلوتي يستبعد بنزيما من قائمة ريال مدريد لمواجهة خيتافي
Legion-Media
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لم يستدع مدرب نادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما لقائمة الفريق الملكي لمواجهة خيتافي اليوم السبت في الدوري الإسباني، وذلك من أجل إراحته.

وقرر المدرب الإيطالي، إراحة بنزيما ليكون جاهزا لخوض مواجهة شاختيور دونيتسك في الجولة الربعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، ومباراة الكلاسيكو أمام الغريم برشلونة في الـ16 من الشهر الجاري ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

وكان بنزيما قائد ريال مدريد، تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن خلال فوز فريقه على سلتيك بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا في السادس من الشهر الماضي لكنه عاد وشارك في المباراتين الأخيريتين للفريق الملكي ضد أوساسونا (الدوري الإسباني) وشاختيور دونيتسك (دوري أبطال أوروبا).

المصدر:madridistas.com

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