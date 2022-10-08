هالاند يدافع عن رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي

يتطلع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، للدفاع عن رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي، عندما يواجه فريقه مانشستر سيتي ضيفه ساوثهامبتون، اليوم السبت، في المرحلة العاشرة من "البريمييرليغ.

ووفقا للحساب الرسمي لـ"البريمييرليغ" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن هالاند يتمتع بمعدل تسجيل للأهداف في الدوري الإنجليزي يبلغ هدفا واحدا كل 48 دقيقة، وهو الأفضل حتى الآن في تاريخ المسابقة بين اللاعبين الذين سجلوا أكثر من هدف واحد.

⚽️ @ErlingHaaland is averaging a goal once every 48 minutes, the best rate of anyone to score more than once in #PL history 💥#MCISOU | @ManCitypic.twitter.com/fVDKajXC91 — Premier League (@premierleague) October 8, 2022

ويقدم هالاند البالغ عمره 22 عاما، أداء مذهلا منذ انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، حيث سجل 19 هدفا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في أول 12 مباراة خاضها مع الفريق الإنجليزي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

ويتصدر هالاند قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ14هدفا، متقدما بفارق سبعة أهدف عن أقرب منافسيه، مهاجم توتنهام، الدولي الإنجليزي هاري كين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 20 نقطة، وسيرتقي إلى الصدارة مؤقتا في حال فوزه على ساوثهامبتون اليوم، وذلك في انتظار المباراة المرتقبة غدا الأحد، بين أرسنال المتصدر بـ21 نقطة ونادي ليفربول التاسع مع 10 نقاط.

المصدر: حساب "البريمييرليغ"