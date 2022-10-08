جدول مواعيد أبرز مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية الكبرى

سيكون عشاق كرة القدم، اليوم السبت على موعد مع عدد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الكبرى.

وفيما يلي جدول مواعيد أهم مباريات اليوم حسب توقيت غرينيتش:

الدوري الإنجليزي

بورنموث # ليستر سيتي - الساعة 14:00

تشيلسي # ولفرهامبتون – الساعة 14:00

مانشستر سيتي # ساوثهامبتون – الساعة 14:00

نيوكاسل يونايتد # برينتفورد – الساعة 14:00

برايتون # توتنهام هوتسبير – الساعة 16:30

الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد # جيرونا – الساعة 14:15

إشبيلية # أتلتيك بيلباو – الساعة 16:30

خيتافي # ريال مدريد – الساعة 19:00

الدوري الإيطالي

ساسولو # انتر ميلان - الساعة 13:00

ميلان # يوفنتوس - الساعة 16:00

الدوري الألماني

بوروسيا دورتموند # بايرن ميونخ - الساعة 16:30

الدوري الفرنسي

ستاد ريمس # باريس سان جيرمان - الساعة 19:00.

المصدر: RT