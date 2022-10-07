رد فعل غاتوزو بعدما تلقى لاعبه بطاقة حمراء وهو على مقاعد البدلاء (فيديو)

انفعل مدرب نادي فالنسيا، جنارو غاتوزو، بشدة بعد حصول لاعبه مختار دياكابي على بطاقة حمراء خلال مباراة الفريق مع أوساسونا اليوم الجمعة في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتحصل دياكابي على بطاقة حمراء في الدقيقة 90 خلال تواجده على مقاعد البدلاء، وهو ما أثار غضب غاتوزو، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يضرب بقدمه بقوة أحد الصناديق التي كانت تتواجد بالقرب من دياكابي ويصرخ في وجهه.

Gennato Gattuso: Valencia manager (Diakhaby gets sent off from the bench edition) https://t.co/PF7ktzVsWzpic.twitter.com/UYdbPDD43F — Jonas Adnan Giæver (@CheGiaevara) October 7, 2022

وقال غاتوزو بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين لهدف واحد: "لقد غضبت من دياكابي لأننا يجب أن نتحلى بالهدوء ونحترم قرار الحكم".

وشهدت المباراة أيضا طرد ثنائي أوساسونا، أوناي غارسيا وروبين بينيا في الدقيقتين 69 و90.

المصدر: مواقع التواصل