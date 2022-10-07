صلاح يتقدم ونجم صاعد ينهي عصر ميسي ورونالدو في قائمة أغنى اللاعبين

رجحت مجلة "فوربس" أن يكون كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، اللاعب الأعلى دخلا هذا الموسم إذا ما تم الأخذ في عين الاعتبار أجره مع ناديه، ودخله من الإعلانات.

ومن المتوقع أن يكسب المهاجم الفرنسي، بطل العالم عام 2018 مع منتخب بلاده، 128 مليون دولار، قبل الضرائب ورسوم الوكلاء وهو رقم قياسي في كرة القدم بحسب المجلة المتخصصة.

The World’s Highest-Paid Soccer Players 2022: Kylian Mbappé Claims No. 1 As Erling Haaland Debuts https://t.co/MhJUIIDaq6 by @JustBirnypic.twitter.com/Yc4Qz6hQ2z — Forbes (@Forbes) October 7, 2022

وللمرة الأولى منذ 2014، لن يحتل الأرجنتيني ليونيل ميسي، زميل مبابي في سان جيرمان والثاني في هذه القائمة بـ120 مليون دولار، ولا منافسه الدائم البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) الثالث بـ100 مليون دولار، المركز الأول في قائمة أغنى لاعبي كرة القدم.

وكان ميسي ورونالدو قد بلغا الثلاثين من العمر عندما تخطى كل منهما حاجز الدخل السنوي البالغ 100 مليون دولار لأول مرة في عام 2018. بيد أن مبابي، بلغ هذا الرقم وهو في الثالثة والعشرين من عمره فقط.

وحل نجم سان جيرمان الآخر، البرازيلي نيمار في المركز الرابع في القائمة (87 مليون دولار)، وتقدم نجم منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح إلى المركز الخامس (53 مليون دولار)، وذلك بعدما جدد عقده مع "الريدز" في الصيف الماضي، في صفقة جعلت من النجم المصري الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول (18 مليون جنيه إسترليني سنويا).

وجاء في المراكز من السادس إلى العاشر إيرلينغ هالاند (39 مليون دولار)، روبرت ليفاندوفسكي (35 مليون دولار)، إيدين هازارد (31 مليون دولار)، أندرياس إنييستا (30 مليون دولار)، وكيفن دي بورين (29 مليون دولار) تواليا.

المصدر: "فوربس" + وكالات