دورة الياسمين.. خسارة مفاجئة للتونسية أنس على يد أمريكية مغمورة

منيت النجمة التونسية أنس جابر، المصنفة أولى عالميا بخسارة مفاجئة أمام الأمريكية المغمورة كلير لو المصنفة 73، في الدور ربع النهائي من دورة الياسمين التونسية للتنس.

وجاءت خسارة أنس، بمجموعتين لواحدة، بواقع 3-6 و6-4 و4-6 في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة، يوم الجمعة.

وكانت أنس، وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة هذا العام، تسعى لتحقيق لقبها الثالث هذا الموسم بعد تتويجها في دورة مدريد للألف نقطة ودورة برلين لكن ليو كان لها رأي آخر، وأطاحت بالنجمة التونسية على أرضها وأمام جمهورها المحلي.

وتعتبر دورة الياسمين الأولى ضمن دورات رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه" التي تستضيفها تونس.

وتشارك في الدورة 21 لاعبة من بينهن الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (18 عالميا والثانية في الدورة)، والفرنسية أليزيه كورنيه (الثالثة في الدورة و37 عالميا).

ويبلغ مجموع جوائز الدورة 250 ألف دولار أمريكي.

المصدر: وكالات