تغريم مانشستر سيتي بسبب اقتحام مشجعيه للملعب

أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الجمعة قرارا بتغريم مانشستر سيتي 260 ألف جنيه إسترليني، بعد اجتياح مشجعيه أرض الملعب خلال فوزه بلقب الدوري الإنجليزي في مايو الماضي.

وقال الاتحاد إن مانشستر سيتي عوقب بغرامة تأديبية على خلفية ما حدث بعد فوزه على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

واقتحمت جماهير مانشستر سيتي الملعب بعد صافرة نهاية مباراة الفريق ضد أستون فيلا في اليوم الأخير من الموسم الماضي الذي شهد تتويج "السيتي" بلقب الدوري الإنجليزي.

وكانت مواجهة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي مثيرة، حيث حول "السيتي" تأخره بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2، ليضمن الفوز بلقب "البريميرليغ" بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

المصدر: أ ب