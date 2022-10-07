ميسي يغيب عن مواجهة ريمس بسبب الإصابة ومدربه يعلن موعد عودته

أعلن مدرب نادي باريس سان جيرمان، كريستوف غالتييه، إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي وغيابه عن مباراة الفريق ضد مضيفه ريمس، المقررة غدا السبت لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الفرنسي.

وخرج ميسي قبل 10 دقائق من نهاية مباراة سان جيرمان وبنفيكا (1-1) في دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي، بعد شعوره ببعض الانزعاجات على مستوى الساق.

وقال غالتييه في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ريمس، إن ميسي سيغيب عن مباراة الغد بسبب إصابة في ربلة الساق.

🎙️💬 Christophe Galtier says Leo Messi will be rested in #SDRPSG.@nunomendes_25 is out for three weeks but @Carlos10Soler could start.#PSGtvpic.twitter.com/2Odty4IYqS — Paris Saint-Germain (@PSG_English) October 7, 2022

وأكد غالتييه أن ميسي سيعود إلى التدريبات بعد غد الأحد.

وتم استدعاء 20 لاعبا لمواجهة ريمس، وهم كالتالي:

كيلور نافاس، أشرف حكيمي، سيرجيو راموس، ماركينيوس، فيراتي، مبابي، فابيان رويز، نيمار، خوان بيرنات، دانيلو بيريرا، ريكو، فيتينيا، سارابيا، موكيلي، سولير، بيتشيبو، زايري إيمري، إسماعيل الغربي، إيكيتيكي، دوناروما.

ويعتلي الفريق الباريسي قمة الدوري الفرنسي برصيد 25 نقطة، بينما يقبع ريمس في المركز الـ17 برصيد 7 نقاط.

المصدر: موقع باريس سان جيرمان